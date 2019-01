Société Générale : en recul après un avertissement partiel

17/01/2019 | 12:43

Le titre Société Générale s'affiche en recul de près de -4,5% ce jeudi à Paris, après la publication par le groupe bancaire d'un avertissement sur les résultats de ses activités de marché.



'L'environnement difficile sur les marchés de capitaux mondiaux devrait entraîner une baisse des revenus des Activités de Marchés et Services aux Investisseurs d'environ -20% au T4-18 par rapport au T4-17 et d'environ -10% en 2018 par rapport à 2017, ainsi qu'une hausse significative des encours pondérés au titre des risques de marché', explique Société Générale.



Le groupe précise néanmoins que les activités de la Banque de détail et Services Financiers Internationaux, ainsi que celles de Financement et Conseil devraient afficher 'des performances solides' au quatrième trimestre. 'La performance de la Banque de Détail en France devrait être en ligne avec les anticipations communiquées par le Groupe', est-il précisé.



Par ailleurs, le conseil d'administration a l'intention de proposer au titre de 2018 un dividende stable par rapport à 2017 (2,20 euros par action) ; celui-ci était pourtant attendu par le marché en très légère hausse.



'En conséquence du traitement comptable selon la norme IFRS 5 des cessions en cours de finalisation par le Groupe, y compris les cessions précédemment annoncées de Société Générale Serbie et de la participation de Société Générale dans La Banque Postale Financement, une charge exceptionnelle d'environ -240 millions d'euros sera enregistrée dans le Hors Pôles au T4-18', a encore indiqué la Société Générale.





