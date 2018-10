Société Générale : expérimente une carte bancaire biométrique

18/10/2018 | 12:33

La Société Générale annonce ce jeudi tester une carte bancaire biométrique, qui intègre un capteur d'empreinte digitale.



Celle-ci permet de payer sans contact de manière plus sécurisée, et sans limite de montant. Elle fonctionne normalement pour les autres opérations (paiement avec contact, retrait, paiement par Internet...).



'Concrètement, à réception de la carte le porteur enregistre lui-même son empreinte digitale dans la carte biométrique. La vérification de l'empreinte digitale se fait directement sur la carte. Aucun élément lié à cette empreinte n'est transmis au commerçant ou à la banque', explique la Société Générale, qui avait déjà lancé en novembre 2016 la première carte bancaire dotée d'un cryptogramme visuel dynamique.





