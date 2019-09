Société Générale : financement de 250 ME de la BEI pour ALD

30/09/2019 | 17:53

La Banque européenne d'investissement (BEI) et ALD annoncent un partenariat financier majeur.



La BEI a ainsi accordé une enveloppe de 250 millions d'euros de crédit - à des conditions financières attractives - à ALD Automotive pour permettre au leader européen de la location longue durée de développer sa gamme de véhicules hybrides et électrique dans des pays de l'Union Européenne.



Le développement va porter sur la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la Belgique et les Pays-Bas. Au total, ce financement permettra l'acquisition de 15 000 véhicules.



' En forte croissance, notre flotte de véhicules ' verts ' s'élève à plus de 118,000 à fin juin 2019 et notre ambition est d'avoir une flotte alternative d'environ 200 000 véhicules sous gestion d'ici fin 2020. ' a déclaré Gilles Momper, Directeur Financier d'ALD.



