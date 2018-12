Société Générale : gel des tarifs bancaires pour 2019

12/12/2018 | 15:52

A l'issue de la réunion qui s'est tenue mardi à l'Elysée à la suite de l'intervention télévisée d'Emmanuel Macron, Société Générale annonce la mise en place de mesures en faveur du pouvoir d'achat, dont un gel de ses tarifs bancaires pour 2019.



La banque a aussi décidé le plafonnement à 25 euros par mois des frais d'incidents bancaires pour la clientèle fragile, ainsi qu'un 'suivi et un soutien adapté à la situation de tous les clients connaissant des difficultés à la suite des événements récents'.



Par ailleurs, le groupe met en place des financements spécifiques favorisant la transition énergétique (véhicules électriques et hybrides, véhicules propres, rénovation thermique etc....) pour la clientèle de particuliers et d'entreprises.



