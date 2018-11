Société Générale : hausse de 16% du résultat net sous-jacent

08/11/2018 | 07:52

Société Générale publie un résultat net part du groupe sous-jacent de 1.252 millions d'euros au titre du troisième trimestre 2018, en progression de 16,1% en comparaison annuelle, et un ROTE sous-jacent de 11%, contre 9,5% sur la même période de 2017.



Toujours en sous-jacent, le produit net bancaire trimestriel s'inscrit en hausse de 9% (+4,4% hors réévaluation des titres Euroclear) à 6.530 millions d'euros, mais les frais de gestion s'accroissent de 5,2% à 4.374 millions d'euros.



Le résultat brut d'exploitation sous-jacent du groupe bancaire s'élève ainsi de 11,9% à 2.156 millions d'euros, mais la charge du risque sous-jacente augmente à 264 millions, contre 212 millions un an auparavant.



