Société Générale : hausse de 8,6% du résultat net sous-jacent

02/08/2018 | 07:52

Société Générale dévoile au titre du deuxième trimestre 2018 un résultat net part du groupe sous-jacent en hausse de 8,6%à 1.265 millions d'euros, et un résultat brut d'exploitation sous-jacent quasiment stable (+0,4%) à 2.084 millions.



Toujours en sous-jacent (ajusté des éléments non économiques), le produit net bancaire s'inscrit en croissance de 1% (+2,3% à périmètre et taux de change constants) à 6.454 millions d'euros, pour des frais de gestion en hausse de 1,3% à 4.370 millions.



'Société Générale a enregistré de bons résultats et une progression de sa rentabilité grâce à une performance solide de l'ensemble des métiers, une gestion disciplinée des coûts et une bonne maîtrise des risques', commente son directeur général Fréderic Oudéa.



