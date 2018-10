Société Générale lance une nouvelle offre d’assurance : La Responsabilité des Dirigeants

Société Générale lance l'Assurance Responsabilité des Dirigeants(1) : une couverture complète pour aider les dirigeants de TPE, PME et associations à protéger leur patrimoine individuel en cas de mise en cause personnelle lorsqu'une faute de gestion est commise.

Dans un monde de plus en plus réglementé et qui voit les procédures à l'encontre des dirigeants augmenter, le statut juridique des entreprises et des associations ne les protège pas suffisamment en cas de mise en cause personnelle dans le cadre de leur activité. 75% des dirigeants pensent à tort qu'ils sont déjà couverts ou que le statut juridique de leur entreprise protège leur patrimoine(2).

Afin de mieux accompagner ses clients dirigeants dans les moments clés de leur existence, Société Générale, acteur majeur de la bancassurance en France leur propose une couverture complète, financée par l'entreprise ou l'association, pour garantir leur responsabilité individuelle et protéger leur patrimoine personnel.

L'Assurance Responsabilité des Dirigeants intervient dès la réclamation, en cas de procédure judiciaire ou de poursuite administrative et en cas de condamnation qui pourraient mettre en péril leur propre patrimoine (maison, voiture, épargne et investissements, études des enfants…).

L'Assurance Responsabilité des Dirigeants inclut notamment :

- La prise en charge des frais de défense du (des) dirigeant(s) ;

- Une protection de tous les dirigeants passés, présents et futurs de l'entreprise ou de l'association ;

- Le libre choix de l'avocat ;

- Des services d'assistance et de prévention ;

- Des extensions de garanties et des services annexes : gestion de crise, soutien psychologique…

1 - Contrats d'assurance Responsabilité des Dirigeants de Sogessur et AIG. Entreprises régies par le Code des assurances. Contrats présentés par Société Générale, dont le siège social est situé 29, boulevard Haussmann (Paris IXe), en sa qualité d'Intermédiaire en assurances, immatriculation ORIAS n° 07 022 493 (orias.fr).

2 - Etude 2015 Hiscox / OpinionWay

En savoir plus : http://societegenerale.fr/