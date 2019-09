Société Générale : lancement d'une plateforme pour les jeunes

09/09/2019 | 16:09

Le groupe Société Générale annonce ce lundi le lancement de 'Boost', une plateforme de services dédiée aux jeunes de 18 à 24 ans, développée en partenariat avec la startup Wizbii.



'La fin des études secondaires est un moment fort. Une étape importante durant laquelle les jeunes doivent s'installer, trouver un job d'appoint, financer leurs études, passer leur permis de conduire, etc. Pour les accompagner dans cette prise d'autonomie, Société Générale s'est associée avec Wizbii pour sélectionner sur une même plateforme 8 services utiles autour de l'entrée dans la vie active, le développement des compétences et la prise d'indépendance', explique le groupe bancaire.





