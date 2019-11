Société Générale : le retour de la Société Géniale ?

2020 sera une bonne année pour la Société Générale, pronostique Barclays. La banque britannique a relevé de pondération en ligne à surpondérer sa recommandation en portant de 27 à 35 EUR sa valorisation. Une position peu consensuelle puisque le dossier ne fait pas vraiment rêver les analystes, dans un secteur… qui ne fait pas vraiment rêver les analystes.

Généralement, les bureaux d'études se tournent vers le Crédit Agricole, sans beaucoup de convictions, ou vers BNP Paribas, l'éternel premier de la classe. Natixis, depuis sa série noire démarrée fin 2018, n'est plus en odeur de sainteté.

Les analystes ne se bousculent pas à l'achat (Source Zonebourse)

Barclays prend donc une sorte de pari contrarian sur Société Générale. En trois points. D'abord, les progrès accomplis sur les capitaux, dont la rapidité est inattendue, pourraient pousser l'établissement à lancer des rachats d'actions, en plus de sécuriser le généreux coupon (7,7% de rendement actuellement). Ensuite, la banque rouge et noire dispose d'une marge de manœuvre intéressante par rapport à ses exigences réglementaires (MREL), si bien qu'une optimisation des capitaux pourrait aboutir à un accroissement notable des bénéfices. Enfin, le management semble être enclin à renforcer son plan d'économies, ce qui n'a pas encore été intégré dans le consensus. L'analyste a relevé ses prévisions et se retrouve désormais 6% au-dessus du consensus Bloomberg de bénéfice par action 2021.

Rouge et noire peut-être, mais surtout rouge