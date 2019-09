Société Générale : lutte contre le réchauffement climatique

23/09/2019 | 17:25

Société Générale est signataire fondateur des Principes pour un secteur bancaire responsable (Principles for Responsible Banking) et rejoint l'Engagement collectif sur le climat (Collective Commitment on Climate).



Le groupe contribue de manière significative à la réalisation des SDG de l'ONU et des objectifs de l'Accord de Paris avec de nouveaux engagements.



Société Générale s'engage à lever 120 milliards d'euros pour la transition énergétique entre 2019 et 2023 (100 milliards d'euros d'émissions d'obligations durables et 20 milliards d'euros consacrés au secteur des énergies renouvelables sous forme de conseil et de financement).



Le Groupe réduira progressivement à zéro son exposition au secteur du charbon thermique, au plus tard en 2030 pour les entreprises ayant des actifs dans les pays de l'UE ou de l'OCDE et d'ici 2040 pour le reste du monde.



' En tant que conseillers et prestataires financiers, les banques ont un rôle essentiel à jouer pour contribuer au développement de solutions à faible émission de carbone et inclusives, et de nouveaux modèles économiques. Je suis convaincu qu'une forte coalition internationale et des cadres communs, à l'instar des Principes pour un secteur bancaire responsable, sont la bonne réponse pour agir collectivement et individuellement afin de bâtir un avenir durable et d'obtenir les résultats significatifs que nous visons tous ' a déclaré Frédéric Oudéa, Directeur général de Société Générale.



