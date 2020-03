Société Générale : marge de manoeuvre au-dessus du MDA

17/03/2020 | 09:39

A l'occasion de la conférence Morgan Stanley, Société Générale estime qu'avec un ratio CET1 de 12,7% à fin décembre 2019 (12,8% pro forma), il afficherait une marge de manoeuvre d'environ 370 points de base au-dessus du MDA comparé à plus de 200 pb à fin décembre.



Le Minimum Distributable Amount (MDA) du groupe qui s'élevait à 10,03% au 1er janvier 2020 devrait diminuer de 105 pb dont 77 pb suite à la mise en oeuvre anticipée de l'article 104A de la réglementation CRD5 et 28 pb avec un coussin contracyclique ramené à zéro.



Par ailleurs à date, l'établissement financier affirme qu'il n'y a pas d'élément opérationnel ou financier qui justifierait une communication spécifique concernant ses résultats du premier trimestre 2020.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.