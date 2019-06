Société Générale : nomination au département Corporate Finance

03/06/2019 | 11:54

Société Générale Corporate & Investment Banking annonce des nominations au sein du département Corporate Finance.



Patrick Perreault est nommé Responsable Fusions & Acquisitions France. ' Il bénéficie d'une expérience reconnue en Corporate Finance, et dans le domaine des Fusions & Acquisitions en particulier ' indique le groupe.



Patrick Perreault a rejoint la Banque en 2015 en tant que Responsable du Secteur Industries Diversifiées.



Daniel Braun et Gregory Gosse sont nommés co-responsables du Secteur Industries Diversifiées au sein du département Corporate Finance.



Patrick Perreault, Daniel Braun and Gregory Gosse sont rattachés à Sylvain Mégarbané, Responsable mondial Corporate Finance et à Luis Vaz Pinto, Responsable mondial adjoint Corporate Finance et Responsable mondial Equity Capital Markets.



