Société Générale : nomination chez SG CIB au Royaume Uni

16/01/2019 | 11:52

Société Générale Corporate & Investment Banking (SG CIB) annonce la nomination de Peter McGahan au poste de responsable relations clients et banque d'investissement pour le Royaume-Uni depuis le 14 janvier, en remplacement de Sadia Ricke.



Auparavant, Peter McGahan était responsable mondial des ventes actions et dérivés actions au sein des activités de marchés, ainsi que responsable de l'activité actions et dérivés actions pour le Royaume-Uni. Son remplaçant sera annoncé ultérieurement.



Dans son nouveau rôle, il déploiera les stratégies commerciales requises pour accompagner les clients et travaillera en lien étroit avec les autres métiers afin de continuer à améliorer l'offre globale de SG CIB, au service des clients.



