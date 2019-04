Société Générale : nomination dans le pôle CIB au Royaume Uni

03/04/2019 | 13:37

Société Générale CIB annonce la nomination d'Antoine Broquereau au poste de responsable des activités de marché pour le Royaume-Uni, tout en gardant ses responsabilités actuelles de responsable de l'ingénierie crédit, taux et change au sein des activités de marché.



Dans son nouveau rôle, il supervisera directement les activités de marché au Royaume-Uni sur l'ensemble des classes d'actifs pour la succursale de Société Générale à Londres. Il sera en charge de définir et mettre en place la stratégie des activités de marché.



