24/06/2019 | 18:20

Le groupe Société Générale annonce ce jour les nominations de Philippe Amestoy et André Gardella aux postes, respectivement, de Directeur du réseau et Directeur des Opérations et Transformation de la Banque de détail en France.



Ces deux nominations sont effectives dès à présent.



