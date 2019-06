Société Générale : nomme une directrice déléguée des risques

21/06/2019 | 11:03

Société Générale annonce que Sadia Ricke est nommée directrice déléguée des risques du groupe à compter du 1er septembre. Restant membre du comité de direction du groupe, elle sera rattachée à Sylvie Rémond, directrice des risques.



Depuis deux ans à la tête de Société Générale au Royaume Uni et en Irlande, Sadia Ricke a notamment contribué au développement de la franchise client locale de Société Générale et conduit le projet de préparation du groupe en vue du Brexit.



Par ailleurs, Christophe Lattuada est nommé responsable pays au Royaume Uni et en Irlande à compter du 1er septembre. Il occupera également le rôle de directeur général de Societe Generale London Branch.



