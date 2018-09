Société Générale : nouveau CEO des centres de solutions

06/09/2018 | 14:41

Société Générale annonce aujourd'hui la nomination de Sunil Shah au poste de Directeur général (CEO) des centres de solutions de Société Générale : Societe Generale Global Solution Centre (Inde) et Societe Generale European Business Services (Roumanie).



Sunil Shah supervisera les centres de services informatiques, d'opérations bancaires, de finance et de recherche de Société Générale à travers le monde.



Situés en Inde (Bangalore et Chennai) et en Roumanie (Bucarest), ces centres comptent plus de 9 000 collaborateurs.



Christophe Leblanc a déclaré : ' Sunil a une expérience significative de plus de vingt ans dans le secteur financier, notamment dans la banque d'investissement, la gestion d'actifs, les services financiers et les technologies informatiques, et travaille pour le Groupe depuis plus de 7 ans. Il est la personne toute désignée pour atteindre nos objectifs en termes de satisfaction client et de transformation digitale. '



