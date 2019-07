Société Générale : nouvelle organisation de la BGC&SI

01/07/2019 | 09:22

Comme annoncé le 9 avril, Société Générale fait évoluer l'organisation de sa Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs (BGC&SI) avec la création d'une business unit Relations Clients, Conseil et Solutions de Financement (Global Banking and Advisory).



Cette nouvelle BU, placée sous la responsabilité de Pierre Palmieri, regroupe le conseil, les marchés de capitaux et les financements et 'vise à proposer aux grands clients de la banque l'offre de services la plus intégrée'.



La nouvelle organisation de la BGC&SI inclut également une simplification de l'organisation des Activités de Marché autour de deux lignes métiers principales : Actions & Dérivés Actions et Crédit, Taux & Change (Fixed Income & Currencies).



