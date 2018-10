Société Générale : obligations à impact positif en TWD Taiwan

10/10/2018 | 18:11

Société Générale annonce ce soir être la première banque étrangère à avoir obtenue l'approbation de la Commission de Surveillance Financière de la République de Chine (Taiwan) pour l'émission d'obligations à impact positif libellées en TWD à Taiwan.



Il s'agit d'une émission obligataire d'un montant de 1,6 milliard TWD en 3 tranches (900 millions TWD à 5 ans, 500 millions TWD à 10 ans, 200 millions TWD à 15 ans), présentant des coupons respectifs de 0,85%, 1,12% et 1,63%. Societe Generale's Taipei Branch bénéficie d'une notation long terme AA+ à Taiwan.



Les fonds levés seront utilisés pour financer des projets d'énergie renouvelable à Taiwan, tel que le premier parc éolien en mer de Taiwan, du nom de Formosa 1 Offshore Wind Project.



Hikaru Ogata, Directeur Général de Société Générale Asie Pacifique a déclaré : “Avec cette première obligation à impact positif en TWD par une banque étrangère à Taiwan, Société Générale démontre son engagement continu à contribuer au financement d'une économie plus durable dans le respect des standards environnementaux et sociaux les plus exigeants.”





