Société Générale : partenariat avec Absa en Afrique

18/01/2019 | 08:11

Société Générale annonce un protocole d'accord avec Absa Group Limited, pour la mise en oeuvre d'un contrat commercial qui leur permettra de développer leurs activités en proposant une offre panafricaine de services bancaires à destination des grands clients.



'Cet accord va permettre aux deux établissements d'accroître leur couverture clients au-delà de leurs marchés traditionnels en déployant cette offre plus large de services financiers à travers 27 pays d'Afrique', explique la banque française.



Par ailleurs, Absa a signé un accord distinct pour acquérir les activités de conservation, de banque dépositaire et de compensation de dérivés opérées par Société Générale en Afrique du Sud, transaction soumise à des autorisations réglementaires attendues d'ici fin 2019.



