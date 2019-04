Société Générale : partenariat entre Roadzen et SG Assurances

04/04/2019 | 18:28

Société Générale Assurances et Roadzen, une fintech internationale en matière de mobilité et d'intelligence artificielle, annoncent ce jour un accord stratégique afin 'de créer un leader européen de l'assurance contextuelle digitale'.



Cet accord permettra à Roadzen de prendre une participation minoritaire significative au capital de Moonshot-Internet, l'assurtech de Société Générale Assurances.



'Avec cet accord stratégique (...), Société Générale Assurances accélère le développement commercial et international de sa start-up, en s'appuyant sur l'expertise technologique avancée de Roadzen et sur une forte complémentarité géographique', expliquent les deux entités.





