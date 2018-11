Société Générale : poursuit sa croissance dynamique en Afrique

29/11/2018 | 16:42

Le groupe a confirmé la dynamique de croissance de ses activités sur le continent Africain en ligne avec son plan stratégique ' Transform to Grow '.



Dans le cadre du lancement de son programme ' Grow With Africa ', la banque a également annoncé plusieurs initiatives en partenariat avec des clients et institutions internationales, régionales et locales, pour répondre aux besoins de développement durable en Afrique.



Le groupe vise pour ses activités africaines un taux de croissance moyen des revenus de 8% par an et une rentabilité supérieure à 15% d'ici 2020.



Quatre directions régionales pour l'Afrique ont été créés à Abidjan, Douala, Alger et Casablanca ainsi qu'une direction de l'organisation et des systèmes d'information à Casablanca. Le Groupe a engagé un renforcement de ses équipes en Afrique.



Société Générale a identifié 4 axes de développement : l'accompagnement multi-dimensionnel des PME africaines, le financement des infrastructures, le développement de solutions de financements innovantes et favoriser le développement des populations par l'inclusion financière.



