Société Générale : poursuit sa politique contre le charbon

23/05/2019 | 17:23

Société Générale annonce aujourd'hui poursuivre sa politique de désengagement au secteur du charbon.



Le groupe va arrêter de fournir de nouveaux services ou produits aux entreprises clientes dont l'activité dans le charbon thermique est supérieure à 50%.



Société Générale va également appliquer la même décision pour les entreprises clientes dont l'activité dans le secteur du charbon thermique est comprise entre 30% et 50% et qui n'ont pas de stratégie permettant de la réduire à 30% en 2025, ou qui ont des plans d'expansion.



' Société Générale a été l'une des premières banques à réduire son exposition au secteur du charbon en arrêtant dès 2016 le financement des projets ' précise la direction.



Le Groupe s'est également engagé à réduire son portefeuille global de financement du charbon en ligne avec le scénario 2°C de l'Agence Internationale de l'Energie (AIE).



' A fin 2018, le Groupe a atteint, avec deux ans d'avance, l'objectif de limiter à 19% avant 2020 la part charbon du mix énergétique de la production d'électricité financée '.



