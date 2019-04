Société Générale : projet d'ajustements des activités

09/04/2019 | 08:51

Société Générale annonce un projet d'ajustements stratégique, relatif à ses métiers de banque de grande clientèle et solutions investisseurs, et un projet opérationnel, concernant l'organisation du siège des activités de banque de détail et services financiers internationaux.



A l'issue de la consultation des instances du personnel françaises, soit à compter du début du troisième trimestre 2019, les projets envisagés pourront être mis en oeuvre et entraîner en tout près de 1600 suppressions de postes dans le monde, dont environ 750 en France.



En France, ces suppressions se feraient dans le cadre du renouvellement de l'accord emploi signé avec l'ensemble des partenaires sociaux, grâce à la mobilité interne et des départs naturels et, pour certains périmètres, dans le cadre d'un plan de départ volontaire.



