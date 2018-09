Société Générale : réalise l'acquisition de Treezor

27/09/2018 | 16:17

Société Générale annonce l'acquisition de Treezor et accélère sa stratégie d'open innovation.



Treezor fournit des services d'ouverture de compte, de paiements, de KYC et des programmes de cartes de paiement personnalisés.



' Treezor a développé une plateforme de services bancaires et de paiement performants qu'elle met à disposition de ses clients (marchands, plateformes collaboratives, établissements de crédit et néo-banques) en marque blanche via des API ' indique le groupe.



En deux ans d'activité, les volumes gérés par Treezor ont atteint 3 milliards d'euros par an et 300 000 cartes de paiement ont été émises. Treezor fournit ces prestations à une trentaine d'entreprises innovantes du secteur financier, disposant ou non d'une licence.



' Cette acquisition s'inscrit dans notre approche d'open innovation et de collaboration entre les Fintechs et les banques. Le modèle de plateforme de Treezor permettra au Groupe d'accompagner le développement des Fintechs clientes de Treezor et à nos métiers de s'ouvrir aux acteurs externes de l'écosystème Fintech pour continuer de satisfaire nos clients en leur apportant rapidement des services innovants ', déclare Claire Calmejane, directrice de l'Innovation du groupe Société Générale.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.