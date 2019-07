Société Générale : réorganise sa banque de grande clientèle et solutions investisseurs

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La banque Société Générale a annoncé lundi la mise en place d'une nouvelle organisation dans ses activités de banque de grande clientèle et solutions investisseurs, avec notamment la création d'une division relations clients, conseil et solutions de financement, ou "Global Banking and Advisory" en anglais.

PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:

-Pierre Palmieri est nommé responsable Global Banking and Advisory. Basé à Paris, il est rattaché à Séverin Cabannes, directeur général délégué.

-Thierry d'Argent et Alvaro Huete sont nommés responsables adjoints de Global Banking and Advisory, basés à Paris et rattachés à Pierre Palmieri.

-Sylvain Mégarbané est nommé responsable de la banque d'investissement, une nouvelle ligne métier créée au sein de la division Global Banking and Advisory. Cette nouvelle ligne métier inclut les activités fusions & acquisitions, marchés de capitaux, financements d'acquisitions ainsi que les expertises sectorielles. Basé à Londres, Sylvain Mégarbané est rattaché à Pierre Palmieri.

-Ces nominations sont effectives ce lundi.

-Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 48 11; djbourse.paris@agefi.fr ed: ACD

Agefi-Dow Jones The financial newswire