Société Générale : signataire des Poseidon Principles

18/06/2019 | 12:01

Société Générale annonce figurer parmi les signataires fondateurs des Poseidon Principles, promouvant un avenir faible en carbone pour le transport maritime en intégrant les considérations climatiques dans les portefeuilles et décisions de crédit des banques.



Les Poseidon Principles sont en adéquation avec l'ambition de l'Organisation Maritime Internationale (OMI) consistant à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le transport maritime d'au moins 50% d'ici 2050.



Signataire en 2018 du Katowice Commitment, Société Générale s'est engagé à mesurer l'alignement climatique de son portefeuille de crédits, et d'étudier des moyens d'orienter progressivement les flux financiers pour atteindre les objectifs des Accords de Paris.



