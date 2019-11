Société Générale : signe la Charte Numérique Responsable

13/11/2019 | 17:21

Le groupe Société Générale annonce ce mercredi la signature de la Charte Numérique Responsable.



Avec celle-ci, le groupe bancaire 's'engage notamment sur l'optimisation des outils numériques pour limiter leurs impacts environnementaux et leurs consommations, le développement d'offres de services accessibles pour tous, inclusives et durables, la diffusion de pratiques numériques éthiques et responsables, la contribution à rendre le numérique mesurable, transparente et lisible, et l'encouragement à l'émergence de nouveaux comportements et valeurs'.



Cette charte, élaborée par l'Institut du Numérique Responsable, a été lancée en juin 2019 et compte désormais 28 signataires (entreprise, association, TPE/PME ou acteur public.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.