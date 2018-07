Société Générale : signe la cession de sa banque privée en Belgique à ABN AMRO

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Société Générale a annoncé lundi avoir signé un accord avec la banque néerlandaise ABN AMRO en vue de lui céder ses activités de banque privée en Belgique.

Cet accord prévoit le rachat total par ABN AMRO de Société Générale Private Banking Belgique (SGPB Belgique), filiale détenue à 100% par Société Générale.

ABN AMRO reprendra toutes les activités opérées par la filiale, l'intégralité des portefeuilles clients et l'ensemble des collaborateurs, a précisé Société Générale.

"Cette opération aura un impact positif limité sur le ratio Core Equity Tier One du groupe", a souligné l'établissement bancaire français. "Elle ne concerne pas les autres métiers pour lesquels Société Générale opère en Belgique", a ajouté la banque.

Société Générale reste "pleinement engagée en Belgique à travers ses activités de banque de financement et d'investissement, de financements spécialisés et de leasing", indique son communiqué.

"La cession des activités de SGPB Belgique s'inscrit dans le cadre du plan stratégique 2016-2020 "Transform to Grow" qui vise notamment à concentrer et développer la présence de Société Générale sur les marchés où elle peut se positionner parmi les banques de premier plan, avec une taille critique et un potentiel de synergies avec les autres métiers du groupe", affirme la banque.

Cette opération est soumise à l'accord des autorités compétentes.

-Eric Chalmet, Agefi-DowJones; 01 41 27 47 95; echalmet@agefi.fr ed: TVA

