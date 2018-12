Société Générale signe un accord pour la vente de sa filiale serbe à OTP Banque

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La banque Société Générale a annoncé jeudi avoir signé un accord pour céder Société Générale Serbie (SGS) à la banque hongroise OTP Bank.

Le groupe bancaire français a indiqué que la finalisation de cette cession, qui comprend les activités d'assurance et de leasing- financement d'équipements en Serbie, est soumise à l'obtention des autorisations de la Banque Nationale de Serbie (NBS) et des autorités de la concurrence compétentes. Cette finalisation est attendue dans "les prochains mois".

Aucun montant relatif à cette cession n'a été communiqué. Société Générale a néanmoins indiqué que la transaction pèserait à hauteur d'environ 108 millions d'euros sur son résultat net au quatrième trimestre, en raison notamment de la dépréciation des écarts d'acquisition.

La cession de SGS devrait, une fois finalisée, réduire les encours pondérés d'environ 1,95 milliard d'euros et avoir un effet positif d'environ 8 point de base sur le ratio de solvabilité CET1, a précisé la banque.

"La Serbie sera incluse dans l'accord de prestation de services mutuels entre Société Générale et OTP Banque couvrant différents domaines d'activité (notamment la banque d'investissement, la banque de marché, la banque de financement et la banque transactionnelle) et qui comprend déjà l'Albanie, la Bulgarie, la Croatie et la Hongrie", a expliqué Société Générale.

La banque française a précisé qu'elle resterait présente en Serbie via ALD Automotive, son activité spécialisée dans le financement des flottes automobiles.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones

