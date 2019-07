Société Générale : succès de l'émission inaugurale d'obligations sécurisées à impact positif

Société Générale annonce avoir réalisé avec succès une cinquième émission obligataire à Impact Positif contribuant au financement d'une économie durable.

Les titres ont été émis par Société Générale SFH, filiale de Société Générale dédiée au refinancement des portefeuilles de prêts immobiliers octroyés par les réseaux bancaires du Groupe en France. Il s'agit d'une émission obligataire sous format « covered bond » à taux fixe d'un montant de 1 milliard d'euros à 10 ans. Cette opération démontre l'engagement continu de la Banque en faveur de la transition énergétique. La transaction a bénéficié d'un accueil très favorable des investisseurs avec une souscription finale excédant 2,5 milliards d'euros.

Les fonds levés serviront à refinancer des prêts immobiliers octroyés pour des logements à faible empreinte carbone. Les prêts immobiliers éligibles ont été sélectionnés selon une méthodologie développée en collaboration avec Wild Trees, cabinet de conseil indépendant. Le cadre de l'émission sécurisée répond non seulement aux exigences définies par les « Principles for Positive Impact Finance » mais aussi à celles des « Green Bond Principles ». Ce double alignement est évalué indépendamment par Vigeo Eiris, agence extra financière. En parallèle, le reporting annuel d'allocation et d'impact sera revu par un auditeur externe.

Le Groupe a pris des engagements forts pour aligner ses activités d'ici 2020 sur la trajectoire de l'Agence Internationale de l'Energie (AIE) visant à limiter le réchauffement climatique et a joué un rôle de pionnier dans la Finance à Impact Positif1. Le secteur du logement et la transition vers des villes plus durables constituent également l'un des axes de travail du Groupe en matière de politique RSE. Avec cette émission, Société Générale réaffirme sa volonté de s'engager dans des projets à Impact Positif et participe au financement de deux objectifs parmi les 17 Objectifs de Développement Durable définis par l'ONU en 2015.

Philippe Aymerich, Directeur général délégué en charge des activités de Banque de détail en France et des Ressources du Groupe a commenté : « Conscient des défis environnementaux auxquels les sociétés font face, le Groupe est engagé en faveur de la transition énergétique et du soutien de projets à Impact Positif. Nous continuons de mener une politique volontariste et responsable pour le financement d'une économie bas carbone et durable. Société Générale est un acteur clef du financement du secteur immobilier en France et ce projet s'inscrit dans notre vision de ville durable portée par le Groupe. »

Cette émission d'obligations sécurisées à Impact Positif constitue une première pour le marché. Elle s'appuie sur l'expertise de la Banque en matière de structuration financière et sur le savoir-faire de Wild Trees dans les domaines de l'immobilier et du développement durable. Avec ce format innovant, Société Générale et Wild Trees établissent un standard d'éligibilité de prêts immobiliers à faible empreinte carbone en France en permettant leur refinancement sur le marché obligataire. Ce standard a été reconnu par le Climate Bonds Initiative (CBI) qui a certifié l'émission obligataire et a également retenu la méthodologie comme Standard CBI pour l'immobilier résidentiel en France métropolitaine.

1 Société Générale est à l'origine de la Finance à Impact Positif, qui se caractérise par le financement de toute activité produisant un impact positif sur l'un des trois piliers du développement durable (l'économie, la société, l'environnement) tout en s'assurant que les impacts négatifs potentiels ont bien été identifiés et correctement gérés de manière efficace. Les Principes pour le Financement à Impact Positif ont été lancés à Paris avec l'UNEP début 2017.