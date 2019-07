Société Générale : succès pour les virements instantanés

29/07/2019 | 15:13

Le groupe Société Générale annonce ce jour que plus de deux millions de virements instantanés ont été traités depuis le début de l'année 2019, moment où la fonctionnalité a été déployée auprès des clients.



“Ce service - disponible 24 H / 24 et 7 J / 7 - permet de transférer de l'argent en moins de 10 secondes vers le compte d'un bénéficiaire dont l'établissement bancaire accepte ce mode de paiement. Dès que le bénéficiaire a été crédité, il peut utiliser les fonds immédiatement”, rappelle le groupe bancaire.









