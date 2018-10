Société Générale : trois nominations en Suisse et en Chine

16/10/2018 | 11:53

Société Générale annonce trois nominations, dont celle d'Anne Marion-Bouchacourt comme responsable pays pour le groupe en Suisse et directrice générale de SG Zurich, remplaçant Hugues de La Marnierre dans ces fonctions, depuis le 1er octobre.



Pierre-Yves Bonnet a été nommé responsable pays en Chine le 1er septembre, remplaçant Anne Marion-Bouchacourt dans ce rôle. A ce titre, il préside le conseil d'administration de Société Générale China Limited et supervise l'ensemble des activités du groupe dans le pays.



Hugues de La Marnierre a été nommé directeur général de Société Générale China Limited, sous réserve d'accord des autorités locales et réglementaires. Pendant la période de transition, Pierre-Yves Bonnet est directeur Général par intérim de Société Générale China Limited.



