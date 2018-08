Société Générale : un nouveau Directeur du Métier Titres

27/08/2018 | 17:21

Société Générale annonce la nomination de David Abitbol au poste de Directeur du Métier Titres. Il deviendra membre du Comité de Direction du Groupe.



David Abitbol sera rattaché à Séverin Cabannes, Directeur général délégué de Société Générale, en charge des activités de Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs.



Il succédera à Bruno Prigent qui, après plus de 38 années passées chez Société Générale, dont 27 au service du Métier Titres, fera valoir ses droits à la retraite.



' Je voudrais remercier Bruno Prigent pour son engagement de longue date au service du groupe Société Générale et pour sa contribution exceptionnelle depuis de nombreuses années au développement du Métier Titres. Bruno a participé à le renforcer de manière importante en adaptant notre offre aux nouvelles réglementations et technologies pour toujours mieux servir nos clients, indique Frédéric Oudéa, Directeur général de Société Générale.



' L'expérience internationale de David Abitbol, sa solide connaissance des marchés financiers et son expertise des opérations post-marché seront des atouts clés pour continuer à développer nos services titres '.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.