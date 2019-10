Société Générale : une nouvelle offre avec une analyse ESG

08/10/2019 | 11:34

Le département de recherche de la banque d'investissement et de financement, Société Générale Cross Asset Research, fait évoluer son offre pour intégrer de manière systématique à ses publications actions une analyse sur les dimensions Environnementale, Sociale et de Gouvernance d'entreprises (ESG), en complément de l'analyse financière fondamentale.



Cette nouvelle offre sera disponible à partir de janvier 2020, faisant de Société Générale l'un des premiers acteurs à développer cette approche holistique en matière de recherche actions.



' Bénéficiant d'une expertise de plus de 13 ans dans le domaine de la recherche durable, les travaux menés par Société Générale Cross Asset Research ont démontré que l'intégration des critères ESG, qui reflètent les enjeux RSE d'un émetteur, est un facteur de performance financière sur le long terme ' indique le groupe.



' Société Générale est engagée à développer des solutions et services innovants pour accompagner ses clients et contribuer aux grands enjeux environnements et sociaux ', a décalré Jean-François Grégoire, Directeur des Activités de Marchés.



' L'intégration de l'évaluation ESG à notre recherche action est une nouvelle illustration de notre rôle de pionnier dans le domaine de la Finance Durable et à Impact Positif. '



