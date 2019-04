Societe Generale : we.trade accessible pour tous les clients Société Générale

Société Générale annonce que we.trade, première plate-forme blockchain dédiée au financement du commerce international opérationnelle, est maintenant disponible pour tous ses clients en France.

Depuis 2017, 12 banques européennes dont Société Générale se sont associées dans le cadre d'un projet visant à simplifier les échanges commerciaux domestiques et internationaux. Précédemment nommé Digital Trade Chain, ce projet a conduit à la création en février 2018 de la co-entreprise* we.trade.

Associée à IBM pour la création d'une plate-forme digitale basée sur la technologie blockchain (registres distribués), we.trade offre des gains de temps et de coûts par rapport aux solutions précédemment disponibles, souvent basées sur des échanges de documents papier.

Société Générale permet aujourd'hui à toutes les entreprises clientes en France d'avoir accès à we.trade, plate-forme la plus avancée en matière de digitalisation des transactions commerciales, de leur sécurisation et de leur financement.

Après plusieurs phases de tests réalisés avec succès par la Banque, W41TP est la première entreprise cliente de Société Générale utilisatrice régulière de we.trade. Basée près de Tours, W41TP utilise la plate-forme pour bénéficier de délais de paiement pour ses achats de broyeurs environnementaux, grâce à l'engagement de paiement digital de la Banque, tandis que son fournisseur allemand obtient de façon très simple et rapide un financement.

Nous sommes pleinement satisfaits de we.trade : une solution innovante, digitale et d'une grande facilité d'utilisation. Cette plate-forme nous permet de réduire considérablement le temps de traitement de nos commandes, tout en disposant d'un service d'excellente qualité via l'échange de données en temps réel avec notre fournisseur et Société Générale.

Patrice Schwartz,Directeur Administratif et Financier chez W41TP

Nous sommes ravis de rendre we.trade accessible à l'ensemble des entreprises clientes en France. C'est une première sur le marché français et une étape importante dans le déploiement de cette plate-forme en Europe, où d'autres banques du consortium la proposent également à leurs clients. Cette initiative allie notre esprit d'innovation à notre engagement quotidien auprès des entreprises.

Marie-Laure Gastellu,Responsable Adjointe des Activités de Financement du Commerce International chez Société Générale

A propos du parcours client sur we.trade

En se connectant à we.trade, les clients des banques du consortium, acheteurs comme vendeurs, s'accordent sur les conditions d'une transaction. Dès l'accord des deux parties obtenu, la transaction est initiée, les événements sont suivis sur la blockchain et lorsque toutes les conditions sont remplies, la banque de l'acheteur déclenche automatiquement le paiement associé.

Grâce à la technologie blockchain, la plate-forme we.trade facilite et enrichit l'expérience client avec notamment :

- une vision partagée acheteurs/vendeurs sur l'ensemble des étapes de la transaction, de manière sécurisée à chaque nœud de la chaîne ;

- la possibilité de mettre en place une garantie du paiement ;

- un service de financement du différé de paiement.

En savoir plus : https://we-trade.com/

