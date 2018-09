Société générale : Boursorama en avance sur ses objectifs

20/09/2018 | 12:10

Boursorama se félicite de compter plus de 1,5 million de clients depuis le mois de juillet dernier. 'En avance d'un an sur sur son objectif de croissance', la banque en ligne de Société générale prévoit désormais d'atteindre les deux millions de clients dès 2019, en non plus en 2020.



'Depuis deux ans, Boursorama Banque a doublé son rythme de conquête et l'a multiplié par huit depuis six ans, sans transfert de clientèle ni acquisition externe. Aujourd'hui, Boursorama Banque convainc un nouveau client toutes les 50 secondes', indique un communiqué.



'L'anticipation des usages et l'utilisation des dernières technologies pour simplifier la banque et être la banque la moins chère de France, permet à Boursorama de séduire de plus en plus de Français', commente le directeur général de Boursorama, Benoit Grisoni.





