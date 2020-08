Société générale remanie son équipe dirigeante

Société générale a annoncé mardi la nomination d'une nouvelle équipe dirigeante dans le but affiché d'accélérer sa transformation et d'élaborer une nouvelle stratégie.

Au lendemain de l'annonce d'une perte nette de plus de 1,2 milliard d'euros au deuxième trimestre, due à des dépréciations et à l'envolée du coût du risque (), la banque française explique vouloir, à terme, disposer aux côtés du directeur général, de deux directeurs généraux délégués au lieu de quatre "avec des profils très expérimentés" et créer "de nouveaux rôles de directeur général adjoint confiés à une nouvelle génération de dirigeants à fort potentiel".

Cette refonte passe dans l'immédiat par le départ Philippe Heim, directeur général délégué qui était en charge des activités de banque de détail à l'international, des services financiers et de l'assurance.

Philippe Aymerich, également DG délégué et en charge des activités de banque de détail en France, voit ainsi sa supervision étendue à l'ensemble des activités de banque de détail à l'international et au crédit à la consommation.

Séverin Cabannes, qui a décidé de faire valoir ses droits à la retraite en 2021, quittera ses fonctions de DG délégué à la fin de cette année, précise la banque.

Diony Lebot, la quatrième DG déléguée déléguée, déjà en charge de la supervision des risques et de la conformité, du contrôle interne et de la responsabilité sociale et environnementale, se voit confier la supervision des activités de services financiers et d'assurance.

Parallèlement, Slawomir Krupa, actuellement responsable des activités de banque de grande clientèle et solutions investisseurs pour la zone Amériques, deviendra à compter du 1er janvier prochain DG adjoint en charge des activités de banque de grande clientèle et solutions investisseurs au niveau mondial.

Quant à Sébastien Proto, actuellement directeur de la stratégie, il deviendra dès le 1er septembre directeur général adjoint en charge des réseaux Société Générale et Crédit du Nord, et de leur direction Innovation, technologie et informatique.

Enfin, William Kadouch-Chassaing, le directeur financier du groupe, est nommé directeur général adjoint en charge des finances.

(Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)