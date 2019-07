Sogécap : nominations au sein du conseil d'administration

04/07/2019 | 14:56

Le conseil d'administration de Sogécap a nommé Philippe Heim, Directeur général délégué de Société Générale, au poste de Président.



Philippe Heim succède à Didier Hauguel, qui après 35 années au sein du groupe Société Générale, va se consacrer pleinement, au sein d'Imagine for Margo - Children Without Cancer.



Marie-Christine Ducholet et Anne Mascle-Allemand ont été nommées administratrices de Sogécap.



