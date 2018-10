eCAC40 2018 : Société Générale en tête du classement pour sa maturité numérique

Société Générale est le grand gagnant de la cinquième édition des Trophées du eCAC40* organisés par la rédaction des Echos Executives et Gilles Babinet, digital champion de la France auprès de la Commission Européenne, qui récompensent chaque année la maturité numérique des grandes entreprises françaises.

Désigné 4eme en 2014 et 2015, puis 3eme en 2016 et en 2eme position l'année dernière, le groupe Société Générale se positionne cette année en tête du classement des entreprises les plus avancées dans leur transformation numérique dans l'ensemble des critères d'évaluation : culture digitale, maîtrise technologique, relations avec l'écosystème innovant, sécurité, communication externe.

« Ce premier prix et notre progression constante dans le classement de tête depuis la première édition du eCAC40 reflètent le caractère stratégique et cohérent de notre transformation numérique dans toutes ses dimensions. C'est le résultat de la mobilisation extraordinaire de toutes nos équipes dans cette transformation qui n'est pas seulement technologique mais aussi et surtout culturelle. Nous avons engagé depuis plusieurs années une démarche d'innovation ouverte et stimulante pour saisir les opportunités offertes par les nouvelles technologies, avec deux priorités, mieux servir nos clients et permettre à tous nos collaborateurs de contribuer à cette profonde transformation de notre modèle opérationnel. Aujourd'hui nous montrons notre capacité à accélérer notre transformation numérique qui s'inscrit au cœur de notre plan stratégique Transform to Grow », explique Frédéric Oudéa, Directeur général du groupe Société Générale.

*Les Trophées du eCAC40 sont attribués par la rédaction des Echos Executives et Gilles Babinet, digital champion de la France auprès de la Commission Européenne, en partenariat avec Capgemini, DataStax, DLA Piper, Parnasse et Wemanity et d'après l'étude d'un questionnaire étudié par un jury d'experts en matière de transformation numérique.

A propos de la méthodologie du classement :

Les sociétés du CAC 40 participantes ont rempli un questionnaire portant sur leur performance numérique fondée sur une série de critères destinés à mettre en évidence leur niveau de digitalisation sur la base de cinq thématiques :

- La culture digitale

- Les relations avec l'écosystème numérique

- Le niveau de maîtrise technologique

- La communication externe et les réseaux sociaux

- La sécurité

