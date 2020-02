SIF Artois: chiffre d'affaires 2019

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE ET FINANCIÈRE DE L’ARTOIS







Chiffre d’affaires 2019 Le 13 février 2020

Le chiffre d’affaires consolidé de Société Industrielle et Financière de l’Artois de l’exercice 2019 s’établit à 155 millions d’euros, en retrait de 6 % à périmètre et taux de change constants. Au quatrième trimestre, il s’est établi à 47 millions d’euros en retrait de 1% à périmètre et taux de change constants.

Le chiffre d’affaires de la Société Industrielle et Financière de l’Artois est presque exclusivement réalisé par sa filiale IER. La baisse du chiffre d’affaires enregistrée en 2019 est principalement imputable au segment « Passagers », impacté par la baisse de l’activité dans le secteur des bornes et terminaux d’impression ou d’affranchissement et les portes automatisées pour les aéroports, les administrations et les transports.

En revanche, Automatic Systems a enregistré de bonnes performances dans les systèmes de contrôle d’accès piétons, passagers et véhicules, avec un chiffre d’affaires en croissance sur la majorité des zones géographiques (Europe du Nord, France et UK).





(En millions d’euros) 4eme trimestre Cumul 12 mois 2019 2018(1) Croissance Croissance 2019 2018(1) Croissance Croissance publiée organique publiée organique Stockage d’électricité et solutions 47 47 -1% -1% 155 164 -5% -6%

(1) À périmètre et change constants

Les valeurs présentées sont exprimées en millions d’euros et arrondies à la décimale la plus proche.

Par conséquent, la somme des montants arrondis peut présenter des écarts non significatifs par rapport au total reporté.

(En millions d’euros) 1er trimestre 2eme trimestre 3eme trimestre 4eme trimestre 2019 2018 (1) 2018 2019 2018 (1) 2018 2019 2018 (1) 2018 2019 2018 (1) 2018 Stockage d’électricité et solutions 33 38 38 38 41 40 37 38 38 47 47 47

(1) à périmètre et change constants

