Société Industrielle et Financière de l'Artois : Résultats du premier semestre 2019

Résultats du premier semestre 2019 Le 12 septembre 2019

Le Conseil d’Administration de Société Industrielle et Financière de l’Artois, réuni le 12 septembre 2019, a arrêté les comptes du premier semestre 2019.

Le chiffre d’affaires consolidé de Société Industrielle et Financière de l’Artois du premier semestre 2019 s’établit à 71 millions d’euros, en recul de 10 %, à périmètre et taux de change constants. Le chiffre d’affaire d’IER est impacté par la faible activité dans les équipements aériens et la baisse de l’activité passagers (matériel et services). L’activité dans les équipements de contrôle d’accès et de sécurisation (Automatic Systems) a poursuivi sa croissance sur l’ensemble des zones sauf en Amérique du Nord.

Le résultat opérationnel du premier semestre 2019 s’établit à -4 millions d’euros contre un résultat de -1 million au premier semestre 2018. Les mesures d’optimisation de coûts sont en partie compensées par la progression du résultat d’Automatic Systems.

Le résultat financier du premier semestre 2019 s’établit à 15 millions d’euros contre 16 millions au premier semestre 2018 en raison d’effet de changes négatifs (GBP). Les produits financiers (dividendes reçus) sont stables.

Après 1 million de charges d’impôts, le résultat net consolidé ressort à 10 millions d’euros, contre 13 millions d’euros au premier semestre 2018 et le résultat net part du Groupe s’établit à 13 millions d’euros contre 14 millions d’euros au premier semestre 2018.

Chiffres consolidés de Société Industrielle et Financière de l’Artois





(en millions d'euros) 1er semestre 2019 1er semestre 2018 Chiffre d'affaires 71 78 Résultat opérationnel (4) (1) dont part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence opérationnelles - - Résultat financier 15 16 Part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence non opérationnelles 0 0 Impôts (1) (2) Résultat net 10 13 Résultat net part du Groupe 13 14

Les procédures d'examen limité sur les comptes semestriels ont été effectuées. Le rapport d'examen limité sera émis après vérification du rapport semestriel d’activité.

Annexe

Évolution du chiffre d’affaires par activité au 1er semestre





(en millions d’euros) 1er semestre 1er semestre 1er semestre Croissance Croissance 2019 2018 (1) 2018 publiée organique Stockage d'Electricité et Systèmes 71 79 78 -9% -10% Total chiffre d'affaires 71 79 78 -9% -10%

à périmètre et change constants

Les valeurs présentées sont exprimées en millions d’euros et arrondies à l’unité la plus proche. Par conséquent, la somme des montants arrondis peut présenter des écarts non significatifs par rapport au total reporté.

Évolution du chiffre d’affaires par trimestre





(en millions d’euros) 1er trimestre 2ème trimestre 2019 2018 (1) 2018 2019 2018 (1) 2018 Stockage d'Electricité et Systèmes 33 38 38 38 41 40 Total chiffre d'affaires Groupe 33 38 38 38 41 40

