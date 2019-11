archontat - SMTPC,un titre qui' tiendra la route' Bonjour Pitcain

Je comprends votre réaction d'autant mieux que je suis aussi détenteur de cette action dans un de mes portefeuilles.Il faut d'abord que vous sachiez que le management a annoncé, il y a déjà quelque mois, qu'elle ne pourrait pas tenir ses objectifs pour l'année en cours en raison des grèves dans la première partie de l'année.La sanction a été aussi immédiate qu' injuste.A cet ennui s'en est ajouté un autre: la renégociation des tarifs autoroutiers.Vinci a eu l'opportunité de négocier avant le ralentissement économique, ce que n' a pu faire Eiffage.Rassurez-vous,cette opération s'est déroulée de manière raisonnable et les investisseurs institutionnels sont beaucoup trop frileux.

Quand , enfin on sait qu'Eiffage n'est pas actuellement en odeur de sainteté( à tort ),il n'est pas étonnant de voir le cours de SMTPC baisser à ce point.Personnellement je conserve toute ma confiance dans cette Société et je ne manquerai pas de me renforcer au moment opportun.Bonne journée 2