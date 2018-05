SodaStream : révision à la hausse des objectifs pour 2018

02/05/2018 | 14:57

SodaStream a annoncé ce mercredi avant l'ouverture de Wall Street avoir revu à la hausse sa prévision de bénéfice par action (BPA) annuel. Celui-ci est à présent attendu en augmentation de 8%, contre +5% estimé auparavant.



De même, le spécialiste israélien de fabrication et de commercialisation d'appareils de gazéification de boissons a révisé son objectif de croissance du chiffre d'affaires 2018, tablant désormais sur +15%, contre +12% attendu initialement.



S'agissant du premier trimestre de son exercice, SodaStream a enregistré un BPA de 81 cents, en hausse de 15 cents sur un an. Surtout, le consensus était bien moins confiant, anticipant un bénéfice de 'seulement' 71 cents.



Ses revenus ont quant à eux progressé de 24,6% par rapport aux 3 premiers mois de 2017 à 143,6 millions de dollars, contre 132,8 millions attendus par le marché.



Le titre bondit de 5,6% dans les transactions avant Bourse après cette publication bien meilleure que prévu.







