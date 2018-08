Sodastream International : PepsiCo rachète SodaStream pour 3,2 milliards de dollars

L'opération se fait sur une base de 144 dollars par action SodaStream en numéraire, un prix qui représente une prime de 32% par rapport au cours moyen pondéré des 30 derniers jours. Le prix offert revient à une prime de 10,9% par rapport au cours de clôture de vendredi de SodaStream qui est coté à New York.

Le titre est en hausse de 10,5% à 143,47 dollars dans les transactions avant-ouverture à la Bourse de New York.

SodaStream fabrique des machines qui transforment l'eau plate en eau gazéifiée et distribue des sirops aromatisés pour que les utilisateurs puissent créer leurs propres boissons gazeuses.

CIBLE POTENTIELLE

Créé en Grande-Bretagne en 1903, SodaStream a connu son heure de gloire dans les années 70-80 avant de se repositionner comme une alternative écologique aux grandes marques ce sodas, PepsiCo et Coca-Cola, pour lesquelles elle était considérée comme une cible potentielle depuis plusieurs années.

Coca-Cola et Keurig Green Mountain s'étaient alliés en 2015 pour mettre sur le marché une machine à soda à domicile avant de jeter l'éponge l'année suivante faute de demande.

PepsiCo a présenté l'opération comme une nouvelle étape dans sa stratégie de "promotion de la santé et du bien-être grâce à des formules de boissons écologiques, économiques et ludiques."

L'acquisition a été approuvée par les conseils d'administration des deux entreprises et sera financée par PepsiCo sur sa trésorerie disponible. Goldman Sachs a conseillé PepsiCo.

Les convoitises suscitées par SodaStream ont contribué à son envolée en Bourse, avec une progression de 85% depuis le début de l'année après une hause de 78% l'année dernière. L'action est passée de 16,31 dollars à la fin 2015 à un plus haut de 130,30 dollars en séance, vendredi.

L'entreprise, acquise par l'israélien Soda-Club en 1998 et passée sous le contrôle majoritaire du fonds de private equity Fortissimo Capital en 2007, est cotée au Nasdaq depuis 2010.

Elle a fait état fin juillet d'un chiffre d'affaires en hausse de 31% à 171,5 millions de dollars grâce à la progression de ses ventes en Allemagne, en France et au Canada et d'un bond de 82% de son bénéfice net au titre du deuxième trimestre, des performances saluées par un bond de plus de 26% du cours de l'action, le 1er août.

Pepsico a dit que ses capacités de distribution à l'échelle mondiale permettront à SodaStream de poursuivre sa croissance.

SodaStream avait été la cible d'un appel au boycott il y a plusieurs années au sujet d'une usine située en Cisjordanie, que l'entreprise a fermée depuis pour la relocaliser dans le sud d'Israel.

(Avec Bhanu Pratap à Bangalore, Marc Joanny pour le service français, édité par Juliette Rouillon)

par Steven Scheer

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv PEPSICO 0.62% 114.96 -4.14% SODASTREAM INTERNATIONAL LTD 0.36% 47960 94.64%