Sodexo : Barclays n'est plus vendeur

05/04/2019 | 12:16

Le bureau d'études Barclays a relevé sa position sur l'action Sodexo ce matin : précédemment négative ('sous-pondérer'), elle est redevenue neutre ('pondération en ligne'), l'objectif étant parallèlement relevé de 79 à 105 euros, soit grosso modo le cours actuel du titre.



Les analystes estiment que le risque d'abaissement du consensus n'est plus d'actualité. 'Nous sommes également d'avis qu'à court terme, les comptes du 1er semestre (2018/2019, attendus le 11 avril prochain, ndlr) pourraient jouer le rôle de catalyseur positif', indique une note de recherche. Barclays s'attend à la bonne orientation des comptes au 2e trimestre ainsi qu'à des 'perspectives optimistes' pour le 3e trimestre.



'Si nous ne pensons pas que tous les problèmes de la branche Restauration soient résolus, les dernières nominations en Amérique du Nord nous semblent encourageantes, de même que l'accent qui a été mis sur le coeur de métier alimentaire', indique une note. De plus, les 'guidances' de la direction sont jugées plus crédibles.



Les analystes se retiennent cependant de passer à l'achat alors que les branches Santé et Education aux Etats-Unis ne semblent pas encore sorties d'affaire.









Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.