Sodexo : Barclays relève son objectif de cours

12/04/2019 | 12:01

Barclays maintient sa recommandation 'pondérer en ligne' sur Sodexo, mais relève son objectif de cours de 105 à 110 euros, déclarant 'continuer de se sentir de plus en plus positif' sur le titre du groupe de services.



Le broker pointe l'accélération de la croissance organique au dernier trimestre, suggérant que la stratégie de redressement commence à se réaliser, et estime que la direction gère mieux les coûts que par le passé.



'Toutefois, nous voyons les 'catalyseurs à court terme positifs clés' comme étant derrière nous. Les risques à la croissance organique demeurent et nous ne voyons qu'une faible probabilité pour que le groupe surprenne positivement sur les marges', nuance-t-il.



