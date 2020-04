Sodexo : Barclays reste à 'Sous-pondérer'

01/04/2020 | 11:29

Dans une note publiée ce matin, un analyste chez Barclays confirme sa recommandation 'Sous-pondérer' sur le titre Sodexo, en raison de l'impact de l'épidémie de coronavirus.



Du reste, le broker reste 'négatif' sur le secteur dans lequel évolue le groupe.



'Dans un communiqué, le groupe a quantifié (...) une baisse de 30% de ses revenus au second semestre de son exercice (impliquant une baisse du BPA de 60% pour l'exercice). Nous pensons que le résultat au S2 pourrait être pire que cela à la fois en raison d'une période de reprise plus longue', indique Barclays, qui fixe son objectif de cours à 96 euros.



