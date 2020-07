Sodexo : Berenberg maintient sa recommandation d'achat

13/07/2020 | 11:16

Berenberg maintient sa recommandation d'achat et son objectif de cours de 70 euros sur Sodexo après la chute du titre ayant suivi la présentation du chiffre d'affaires de troisième trimestre, la semaine dernière.



Dans une note de recherche, le broker allemand rappelle s'attendre à une reprise 'graduelle' de l'activité, qui ne devrait selon lui pas véritablement se matérialiser avant le prochain exercice fiscal.



Berenberg se dit tout particulièrement inquiet de la faible visibilité qui touche les activités de services aux entreprises et aux universités, qu'il juge très tributaires d'un retour à la normale de la vie de bureau et des cours.



'A plus long terme, nous restons constructifs concernant les opportunités industrielles se présentant à Sodexo et nous pensons que les actions sont attrayantes à leurs niveaux actuels', estime toutefois le courtier.



