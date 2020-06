Sodexo : Goldman Sachs abaisse son opinion

15/06/2020 | 11:22

Les analystes de Goldman Sachs ont abaissé leur recommandation sur le titre passant à Vendre (contre Neutre).



' Nous sommes prudents sur Sodexo, avec notre estimation inférieure au consensus pour les deux prochaines années ' indique le bureau d'analyses.



Goldman Sachs estime que mis à part l'incertitude persistante, les règles actuelles de distanciation sociale et les changements de consommation posera un défi important à l'industrie de la restauration.



' En l'absence d'un vaccin, nous prévoyons que les deux prochaines années resteront sous pression. Nous sommes également préoccupés par la baisse des volumes d'activité et du risque d'augmentation sur la sécurité alimentaire ' indique le bureau d'analyses.



' Le secteur de la restauration se négocie désormais avec un rendement de free cash flow sur l'année 2022E d'environ 8% contre environ 4% sur cinq dernières années, ce que nous considérons comme excessif '.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.